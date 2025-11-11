Neuquén participó en el Congreso Nacional de Nutrición y Alimentación

Se desarrolló en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires

La provincia de Neuquén participó del IV Congreso Nacional de Nutrición y Alimentación, que se desarrolló en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, donde expuso su experiencia en la implementación de entornos escolares saludables.

La intervención se realizó en el marco del conversatorio “Ronda: trabajando en red por la salud de las infancias”, organizado dentro del congreso que llevó como lema “Redefiniendo la Nutrición: Construyendo puentes entre la evidencia científica y la comunicación responsable”.

Neuquén estuvo representada por Carina Morales y Samuel García, de la Dirección de Entornos Escolares Saludables, dependiente de la Coordinación de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación provincial. También participaron especialistas de UNICEF, entre ellos Verónica Risso Patrón, junto a referentes de otras provincias.

Durante el encuentro se abordaron estrategias colectivas para la prevención de la obesidad infantil, haciendo foco en los modelos de gestión integral de entornos escolares saludables y en la articulación entre distintos sectores para mejorar la salud y el bienestar de las infancias.

Los representantes neuquinos expusieron la experiencia del programa “Frutas al aula, sabores que educan”, una iniciativa única en el país que promueve el acceso a alimentos de calidad dentro del menú escolar, fomenta hábitos alimentarios saludables y contribuye al desarrollo de la economía circular.

El conversatorio puso de relieve la importancia del trabajo en red entre organismos públicos, equipos técnicos y educativos, así como el valor de generar proyectos escolares que vinculen la alimentación con el aprendizaje, la equidad y la participación comunitaria.

Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer la formación de los equipos escolares y directivos, promover el consumo de alimentos frescos y locales, y fomentar la participación de las familias para asegurar la sostenibilidad de los entornos escolares saludables.

El congreso incluyó mesas temáticas, talleres y espacios de reflexión sobre las últimas investigaciones en nutrición, la comunicación responsable y la ética profesional, con el objetivo de construir puentes entre la evidencia científica y las políticas públicas que impactan en la salud infantil.