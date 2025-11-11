Copelco inauguró un nuevo vacunatorio en Cutral Co

Funcionará en la farmacia de Copelco.

Se inauguró hoy un nuevo vacunatorio que se suma al servicio y funcionamiento de la cooperativa Copelco. Este esfuerzo es el resultado de la corresponsabilidad y el trabajo articulado que realizan el municipio, la provincia y la cooperativa.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Salud, Martín Regueiro; el intendente Claudio Larraza; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín y el anfitrión, presidente de Copelco, Máximo Cisneros.

Todos coincidieron en la decisión política de avanzar con la apertura de este espacio no podría concretarse sin un recurso humano eficiente.

Se enfatizó la necesidad de recuperar y fortalecer al personal, tanto el que depende del Ministerio de Salud como el que pertenece a la cooperativa, y se reconoció el compromiso diario de los empleados con las comunidades. Se puso en valor el rol fundamental del agente sanitario, el enfermero y la enfermera en esta atención.

Durante el acto, el ministro Regueiro subrayó que, de todas las acciones que se pueden realizar en salud, las más urgentes tienen que ver con la promoción de la salud y la prevención y estas acciones están directamente relacionadas con la vacunación.

Cada nuevo vacunatorio que se abre es considerado “una puerta más” para llegar a la población. La estrategia de ubicar puntos de vacunación en lugares accesibles permite que los ciudadanos puedan aprovechar cuando se acercan a realizar otros trámites para recibir una dosis.

Un dato relevante es que la comarca, particularmente Cutral Co y Plaza Huincul gracias a la gestión del equipo de salud, ya cuenta con los índices de vacunación más altos de la provincia. Esto es un indicio de que se dispone tanto de las vacunas necesarias como del equipo capacitado para administrarlas.

Regueiro resaltó el profundo impacto social de la vacunación, al señalar que es una “estrategia que equipara y nos iguala. La vacunación democratiza el acceso a la salud al ofrecer las mismas oportunidades a todos, sin importar su lugar de residencia o su ingreso económico”.

Asimismo, se hizo hincapié en que la vacunación no es solo un acto individual, sino un “hecho de salud comunitaria” y un derecho.

La inmunización tiene una doble función: protege a la persona para que, si enferma, la enfermedad no sea grave, y al mismo tiempo, “protege al resto del grupo (nos protege en manada)”. Al vacunarse, las personas no solo se cuidan a sí mismas, sino que están cuidando también “al que está al lado”.

Entre las vacunas que se deben priorizar está, por ejemplo, la vacuna de la gripe, especialmente ante el resurgimiento o aumento de casos de ciertas enfermedades infectocontagiosas en la provincia.

Este nuevo vacunatorio se alinea con una serie de acciones en salud impulsadas por el gobierno provincial. Recientemente, se comunicó la firma de un acuerdo para construir el Centro Oncológico de la provincia, calificado como un hito histórico y necesario para la comunidad.

Este centro buscará resolver un gran número de cuestiones y evitar derivaciones. Otras incorporaciones recientes en la salud provincial incluyen la hemoterapia, las nuevas oficinas de salud mental, y la adición de ambulancias.

La cooperativa Copelco, a su vez, acompaña constantemente a través de servicios sociales que buscan dignificar a la comunidad.