Se realizó una master class de Zumba en Cutral Co

La propuesta reunió a una gran cantidad de participantes que disfrutaron de una jornada llena de ritmo, energía y movimiento.

Este domingo se llevó a cabo una Master Class de Zumba en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co, en el marco de las actividades por el aniversario de la ciudad. La propuesta reunió a una gran cantidad de participantes que disfrutaron de una jornada llena de ritmo, energía y movimiento.

La clase estuvo a cargo de los profesores Mica Asencio y Carlos Hermosilla, provenientes de Bariloche, y Cristian Morales, de Cipolletti, quienes ofrecieron una sesión dinámica que combinó baile, ejercicio y diversión.

En relación con el evento, la coordinadora de la subsecretaría de Deporte y Juventud, Liliana Candia, expresó:

“Es un encuentro en el marco del Aniversario de Cutral Co, con profesores que vinieron desde Bariloche y Cipolletti para agasajar a toda la gente que practica Zumba en los distintos barrios. Además, participaron instructores de Neuquén, Senillosa y Plottier”.

Por su parte, el profesor Carlos Hermosilla destacó el crecimiento de esta disciplina y su poder de integración: