Derrota de Petrolero por el Torneo Regional Amateur

Frente a Maronese por 1 a 0

El equipo de Plaza Huincul visitó a Maronese en el oeste neuquino por la cuarta fecha del torneo en busca de una victoria que lo meta en la pelea.

Petrolero no pudo frente al Dino que se quedó con la victoria por 1 a o con el gol de Pablo Firpo. Maronese encamina su clasificación a la siguiente instancia mientras que el Matador ya no tiene chances de clasificar.

Solo le resta un partido para cerrar su participación en el torneo frente a Independiente de Neuquén como local el próximo fin de semana ya que en la fecha 6 queda libre.

(Foto de Fotografia Única)