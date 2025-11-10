Buscan a un hombre de apellido Pichun que fue visto en Cutral Co

Se trata de un hombre de 27 años, de nombre Leandro Ezequiel Pichun, que fue visto por última vez en Cutral Co pero la denuncia por desaparición de persona se radicó en Zapala.
Pichun es de nacionalidad argentina, altura 1.75 mts, tez morena, cabellos cortos negros, ojos marrones, contextura física delgada.
Según la denunciante, fue visto por última vez en Cutral Co, con una gorra roja, chaqueta negra, pantalón negro y zapatillas marrones,
No tienen información sobre su paradero desde el 7 de noviembre pasado. La denuncia la radicó Stella Maris Romero en la comisaría 48 de Zapala.
Cualquier información se pueden comunicar al 10, a la comisaría 48 teléfono 2942-431168 o a la dependencia policial más cercana.