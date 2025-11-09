Victoria y clasificación para Alianza en el Torneo Regional Amateur

Superó a Patagonia como visitante y clasificó a la siguiente ronda

El conjunto de Cutral Co le ganó a Patagonia como visitante y se aseguró su clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

Alianza tuvo un buen partido, con presión alta logró robar varias pelotas y tuvo las chances mas claras. A los 10 minutos llegó el primer tanto por parte de Federico Acevedo para Alianza. A los 23 Alejandro Diaz estiraba la ventaja en el marcador y ponía el 2 a 0.

Romero tuvo dos muy buenas intervenciones para mantener el arco en 0. Rosasco, arquero de Patagonia también tuvo tres buenas intervenciones para que Alianza no amplíe aun más la ventaja.

En el segundo tiempo, el local salió decidido a descontar pero no fue efectivo. Alianza mejoró con el ingreso de Braian González y nuevamente Rosasco fue determinante para que el conjunto de Cutral Co no amplie la ventaja.

Patagonia logro descontar pero ya era demasiado tarde. El gol de San Miguel llegó a los 90 minutos pero Alianza puso resultado final con el gol de Braian González en el descuento para el 3 a 1 final.

Alianza logró sellar su clasificación a la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur a falta de 2 fechas para la finalización de la fase de grupos.