Velada de Kickboxing y MMA en Cutral Co: el combate principal terminó sin decisión

La jornada incluyó combates de exhibición infantil, demostraciones técnicas y 13 peleas en las categorías amateur, semiprofesional y profesional, en las disciplinas de Full Contact, Kickboxing y MMA

El Gimnasio Municipal Enrique Mosconi volvió a vibrar este fin de semana con una nueva noche de acción y adrenalina. Con un marco de público imponente, se desarrolló el 32° Evento de Kickboxing y MMA, organizado por la Asociación Civil Patagónica de Deportes de Combate y WCCS Gustavo Vázquez “Chino” Leiva.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el combate por el Título Sudamericano de Kickboxing Internacional Cutral Co, que enfrentó al uruguayo Maximiliano López con el crédito local Santiago “La Furia” Garrido. Sin embargo, el duelo culminó sin decisión.

El presidente de WCCS Argentina, Horacio Brest, explicó que la resolución se debió al cumplimiento del reglamento internacional:

“Nos basamos en el reglamento mundial, que también rige en Argentina. Como no se completó las tres cuartas partes de la pelea, no pudo haber fallo por parte de los jurados”, detalló.

Por su parte, el organizador Gustavo “Chino” Leiva realizó un balance positivo del evento:

“La evaluación es muy buena. La Academia Vázquez brilló nuevamente y el público respondió. Agradezco a Juan Pablo Churrarín y al intendente por el acompañamiento”.

El encuentro volvió a consolidar a Cutral Co como una de las plazas más importantes del sur argentino en el ámbito de los deportes de combate, combinando espectáculo, técnica y un gran nivel competitivo.