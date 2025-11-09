Tres vehículos fueron arrastrados por la corriente en Rincón de los Sauces

Producto del fuerte caudal de agua generado por las intensas tormentas que afectan la región norte

Tres vehículos fueron arrastrados por la corriente del arroyo Carranza, sobre la Ruta Provincial N°5, en cercanías de Rincón de los Sauces, durante la noche de este domingo, cerca de las 21:00. El hecho ocurrió a raíz del fuerte caudal de agua provocado por las intensas tormentas que afectan al norte de la provincia de Neuquén.

Según las primeras informaciones, los rodados involucrados serían un automóvil particular y dos camionetas. Los ocupantes del auto lograron salir por sus propios medios, mientras que continúa la búsqueda de las personas que viajaban en las otras dos camionetas, que aún no fueron localizadas.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos policiales y agentes de Salud, tanto de Rincón de los Sauces como de la vecina localidad de Añelo, quienes coordinan las tareas de rescate y asistencia.

Debido al desborde del arroyo y al peligro que representa la corriente, el tránsito sobre la Ruta Provincial 5 permanece interrumpido desde horas tempranas. Las autoridades solicitan a los conductores evitar circular por el sector hasta nuevo aviso.