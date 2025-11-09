Se realizó la segunda edición de “Corriendo por los Barrios” en Cutral Co

La propuesta formó parte del calendario de actividades organizadas por el aniversario de la ciudad

En el marco del 92° aniversario de Cutral Co, se desarrolló la competencia “Corriendo por los Barrios – 2° Edición Aniversario de la Ciudad”, una propuesta impulsada por la Comisión Vecinal y el Grupo de Trabajo del barrio Parque Este, con el acompañamiento del municipio local.

El evento deportivo convocó a gran cantidad de participantes que se sumaron a las modalidades 5K y 10K, tanto en las categorías masculina como femenina. En la distancia corta se entregaron medallas del primero al tercer puesto de la clasificación general, mientras que en los 10K se otorgaron medallas por categoría y premios en efectivo a los tres primeros puestos de la clasificación general, en ambas ramas.

El intendente Ramón Rioseco acompañó la actividad junto a la presidenta del barrio Parque Este, Luciana Sauco, destacando la importancia del deporte como espacio de integración social.

“El deporte es una de las tantas actividades que promovemos. Apostamos a la vida sana y a que quienes disfrutan de correr puedan hacerlo. Felicito a todos los participantes y a Luciana Sauco por la organización”, expresó Rioseco durante la jornada.

Por su parte, Sauco señaló: “Esta es la segunda edición de Corriendo por los Barrios. En esta oportunidad, Parque Este se trasladó al centro para acompañar los festejos por el aniversario de Cutral Co”.

