Pronóstico: domingo con aumento de nubosidad y lluvias dispersas en Plaza Huincul y Cutral Co

Posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la noche

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó las condiciones meteorológicas previstas para este domingo en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co, que presentarán una jornada variable con aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones hacia la noche.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura mínima de 7 °C. Hacia la tarde, se espera que el cielo se cubra parcialmente, alcanzando una temperatura máxima de 22 °C.

En cuanto al viento, soplará del sector oeste con una intensidad promedio de 27 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 33 kilómetros por hora durante el día. En el transcurso de la noche, se prevé un ligero incremento, con velocidades de 29 km/h y ráfagas de hasta 43 km/h.

Además, el organismo pronostica la posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la noche, lo que podría marcar un cambio en las condiciones atmosféricas para el inicio de la semana.

Por otra parte, la Luna se encontrará en fase Gibosa Menguante, transitando el signo zodiacal de Aries.