Mañana seguirá la reparación del caño de agua que afecta a un sector de Plaza Huincul

El ducto averiado es el que lleva el agua a barrios Central, Uno y Norte.

Las tareas que se llevan adelante para reparar el caño que abastece de agua a los barrios Central, Uno y Norte, se reanudarán mañana. Se espera que lleguen los materiales que restan para que se empiece a normalizar el servicio.

El sábado por la mañana se detectó la pérdida de agua al norte del barrio Uno hacia la ruta provincial N° 17 de Plaza Huincul, según se informó de fuentes oficiales.

El caño pertenece al Epas por lo que una cuadrilla inició la tareas de reparación durante el mismo sábado. Se dispuso el recambio de un tramo de la cañería hasta hoy.

Aunque faltó el material para continuar por lo que se espera que mañana se reanuden los trabajos ni bien llegue el tramo de caño que falta.

Mientras salió de servicio ese ducto, se dispuso reforzar la entrega del líquido desde los reservorios de Otaño y Altos del Sur. Se recuperó un poco de líquido para llegar a vecinos de Uno, Berbel y Central, que se ven afectados.

Mientras se avanza con los trabajos y hasta que se finalice, se ruega a la población que se mantenga el consumo de manera racional para evitar el desabastecimiento.