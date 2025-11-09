La escuela rural N° 243 de Sauzal Bonito implementa la jornada completa

La medida beneficia a 43 estudiantes que ahora cursan en el horario extendido de 8 a 16 horas.

Desde este martes, la escuela primaria rural N° 243 de Sauzal Bonito comenzó a funcionar con jornada completa, según lo establecido en la Resolución 1648/25 del Consejo Provincial de Educación (CPE). La medida beneficia a 43 estudiantes que ahora cursan en el horario extendido de 8 a 16 horas.

La directora general de la Modalidad de Educación Rural del CPE, Fátima Piussi, encabezó una reunión de trabajo junto al equipo docente y la directora del establecimiento, Paola Escalona, para ajustar los últimos detalles antes de la puesta en marcha de la nueva modalidad.

La institución forma parte del grupo de escuelas que en julio de este año fueron incorporadas al régimen de jornada completa por decisión del cuerpo colegiado del CPE. Tras cumplirse los trámites administrativos necesarios, la extensión horaria comenzó a aplicarse esta semana.

Con esta modificación, los estudiantes de nivel primario cuentan con refrigerio y comedor, ya que permanecen ocho horas diarias en la institución. Además, el cambio mejora las condiciones laborales del cuerpo docente, que aumenta su carga horaria de 25 a 40 horas semanales, fortaleciendo su estabilidad laboral.

Según explicó Piussi, esta política educativa tiene como objetivo reforzar los procesos de alfabetización e integrar talleres que complementen los contenidos curriculares. El equipo de Educación Rural acompañó la planificación de la escuela para organizar los tiempos escolares, definir el Proyecto Escolar Situado y coordinar las nuevas propuestas pedagógicas.

“La comunidad educativa recibió el cambio con entusiasmo y alegría; era una demanda sostenida, y tanto estudiantes como docentes lo necesitaban. En el caso del personal docente, trabajar con jornada completa les brinda la posibilidad de desarrollar su tarea en una sola escuela, especialmente en una zona alejada como Sauzal Bonito”, señaló la funcionaria.

Por último, Piussi destacó que la ampliación del horario impactará positivamente en las trayectorias escolares, ya que permitirá más tiempo para talleres orientados a la integración de los contenidos de alfabetización y al fortalecimiento de los aprendizajes.