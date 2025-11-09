La Biblioteca Popular Juan Benigar celebra su 40º aniversario en Plaza Huincul

A lo largo de cuatro décadas, se ha consolidado como un espacio de encuentro

Este 9 de noviembre de 2025 se cumple el 40º aniversario de la creación de la Biblioteca Popular Juan Benigar, una institución cultural que desde 1985 forma parte esencial de la vida educativa y comunitaria de Plaza Huincul.

Ubicada sobre la avenida San Martín, la biblioteca nació con el propósito de promover la lectura, el acceso al conocimiento y la participación ciudadana a través de la cultura. A lo largo de cuatro décadas, se ha consolidado como un espacio de encuentro para vecinos, estudiantes, docentes y lectores de todas las edades.

Durante estos años, la Biblioteca Juan Benigar ha albergado una amplia colección de libros y materiales de consulta, además de organizar actividades culturales, talleres literarios, presentaciones de autores locales y programas educativos abiertos a la comunidad. Su labor ha contribuido a fortalecer el vínculo entre la educación, la cultura y la identidad local.