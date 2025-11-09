Este lunes se habilita la preinscripción online para ingresantes a primer grado

El trámite se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial

El Consejo Provincial de Educación de Neuquén informó que desde este lunes 10 hasta el viernes 14 de noviembre estará habilitada la preinscripción online para estudiantes que ingresan por primera vez a la escuela primaria.

El trámite se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial https://inscripciones.neuquen.edu.ar, donde se encuentra disponible el formulario de registro junto con la guía paso a paso para completar la gestión, las prioridades establecidas y la posibilidad de hacer el seguimiento del trámite una vez finalizado.

Desde la cartera educativa se recordó que la preinscripción es el primer paso para el ingreso al sistema educativo provincial y que, una vez concluido el período establecido, los establecimientos escolares confirmarán las vacantes conforme a lo dispuesto en la Resolución 1725/14, que regula el procedimiento de asignación de cupos.