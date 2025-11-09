Abren inscripciones en el jardín N°3 de Plaza Huincul

La convocatoria está destinada a las infancias que cumplan 3 años hasta el 30 de junio de 2026.

El jardín de infantes N°3, ubicado en el barrio Otaño de Plaza Huincul, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para las salas de 3 años correspondientes al ciclo lectivo 2026. La convocatoria está destinada a las infancias que cumplan 3 años hasta el 30 de junio de 2026.

Las inscripciones se realizarán los días lunes 10 y martes 11 de noviembre, de manera presencial en las instalaciones del jardín. Desde la institución se solicita a las familias presentar la siguiente documentación al momento de la inscripción:

Copia del DNI del niño o niña

Copia del carnet de vacunas

Copia del acta de nacimiento

Carpetín oficio colgante

El equipo docente del Jardín N°3 invita a las familias a acercarse al establecimiento para realizar consultas y obtener más información sobre el proceso de inscripción. También pueden comunicarse telefónicamente al 299 4967349.