Todo listo para la noche de Kickboxing y MMA en Cutral Co

Se realiza hoy en el gimnasio municipal Enrique Mosconi

En la jornada de ayer se llevó a cabo el pesaje en las instalaciones del casino Luck para todas las peleas programadas para la noche de hoy en el gimnasio municipal Enrique Mosconi.

Organizado por la Asociación Civil Patagónica de Deportes de Combate y WCCS Gustavo “Chino” Leiva, la noche contará con 13 combates de gran nivel en categorías amateur, semiprofesional y profesional, además de exhibiciones técnicas e infantiles. También se disputarán las Copas Cutral Co es Más Deporte de Combate, Asociación Civil Patagónica de Deportes de Combate y Copa Aniversario de Cutral Co.

El Subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, destacó el acompañamiento del público y el nivel de los deportistas:

“Será una velada de gran nivel, con peleadores locales y regionales que dejarán todo arriba del ring. Santiago Garrido tiene una gran oportunidad y sabemos que contará con el apoyo de toda la ciudad.”

Entradas anticipadas:

• Tribuna: $10.000 (en Contrato Resto Bar) / En puerta: $13.000

• Ring Side: $12.000 (anticipadas en Contrato Resto Bar) / En puerta: $15.000