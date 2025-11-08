Sanatorio Huincul recibió derivaciones de dos casos graves de Rincón y Añelo

Fue gracias a la utilización de las ambulancias y al sistema de monitoreo de casos que implementó el Sindicato del Petróleo y Gas Privado.

En la jornada de este viernes un adulto mayor con un ACV en Rincón de los Sauces y un joven de 21 años con traumatismo de cráneo de Añelo pudieron ser asistidos y trasladados, salvando su vida.

Según se informó el equipo médico del Servicio de Emergencias del Sindicato intervino en dos situaciones críticas que requirieron derivaciones a la Unidad de Terapia Intensiva de Plaza Huincul, en coordinación con el sistema de Neurointensivismo y Monitoreo y Derivaciones de Emergencias.

Desde Rincón de los Sauces

Un paciente de 79 años, afiliado a PAMI, ingresó anoche a la Clínica de Rincón de los Sauces con síntomas compatibles con un ACV isquémico, que comenzó alrededor de las 21:30 horas.

El equipo de guardia detectó rápidamente el cuadro fasio-braquio-crural izquierdo, hizo la tomografía y activó el código rojo. Realizó la interconsulta con la neurointensivista de turno, aplicando el tratamiento fibrinolítico (trombólisis) de forma inmediata.

Ante la falta de disponibilidad de camas críticas en la región, se dispuso la derivación a la terapia intensiva de Sanatorio Plaza Huincul, también del sindicato, donde arribó a las 4 de la madrugada.

“El paciente evoluciona estable y con signos de mejoría, bajo monitoreo permanente y control tomográfico programado. Las primeras 24 horas son decisivas para confirmar la evolución del cuadro”, se dijo desde el sistema de emergencias.

Desde Añelo

En paralelo, un joven de 21 años con traumatismo de cráneo y fractura, procedente de Añelo, fue estabilizado en el lugar y posteriormente derivado también a la Unidad de Terapia Intensiva de Plaza Huincul para estudios por imágenes y control evolutivo.

Se trata de la primera derivación desde Añelo al sistema propio de terapia intensiva del sindicato.

“Estos procedimientos reflejan el compromiso y la articulación permanente del equipo médico del Sindicato, que trabaja cada día para brindar respuestas rápidas y especializadas ante emergencias en toda la región petrolera”, dijo la jefa del Servicio de Emergencias, Natalia Dell’Acqua.