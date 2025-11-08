Petrolero Argentino recibió un aporte económico por parte de la municipalidad de Cutral Co

En la jornada de ayer, el intendente de la ciudad de Cutral Co Ramón Rioseco junto al presidente del club Ivan Alvarez para recibir el Decreto N° 2344/2025, mediante el cual se otorga un aporte económico.
Durante el encuentro, el Intendente Rioseco expresó “Seguimos trabajando no solo con el deporte de Cutral Co. A Petrolero y a Pérfora asisten muchos chicos de nuestra ciudad, y esta es una manera de articular un trabajo conjunto para contenerlos y acompañarlos en su crecimiento.”
Por su parte, Iván Álvarez señaló “Agradecemos el acompañamiento de Ramón Rioseco y todo su equipo. Petro es un espacio de mucha contención, y este respaldo nos permite seguir trabajando por nuestros chicos.”