Llovió una hora en Rincón de los Sauces y hubo múltiples inconvenientes

La lluvia llegó a Rincón de los Sauces en la tarde de este sábado y generó múltiples inconvenientes, una situación que lamentablemente se repite en cada ocasión.
Según reporta el periodista Jesús Chandía, la lluvia duró una hora aproximadamente y dejó calles anegadas, cañadones desbordados.
No hubo un informe oficial de Defensa Civil pero si los vecinos tomaron registros de lo ocurrido. El conductor de una camioneta intentó cruzar el cañadón por la ruta 6 y fue arrastrado por la corriente pero no hubo lesionados.