Jueces ordenaron investigar un caso en el que la víctima perdió 11 millones de pesos por estafa

La fiscalía solicitó desestimar el caso considerando que el denunciante actuó bajo su propio riesgo y le atribuyó ser negligente y ambicioso

Fue en Neuquén, cuando un hombre aceptó una transacción financiera con la promesa de que iba a obtener 800% de ganancia y perdió la cuantiosa suma.

La fiscalía solicitó desestimar el caso considerando que el denunciante actuó bajo su propio riesgo y le atribuyó ser negligente y ambicioso por creer que podía obtener una ganancia del 800% y no haber tomado los recaudos necesarios para saber si se trataba de una inversión real.

El pasado 13 de octubre, el juez de garantías Marco Lupica Cristo había resuelto hacer lugar al pedido de la fiscalía y declaró desestimada la denuncia realizada por un hombre contra una supuesta agencia inversora de valores financieros que lo estafó por una suma superior a los 11 millones de pesos.

Pero aer el Tribunal de Impugnación integrado por los jueces Mauricio Macagno, Andrés Repetto y Nazareno Eulogio, a solicitud de la querella, resolvió revocar la decisión de un juez de garantías y dejó sin efecto la desestimación de un caso por presunta estafa.

El querellante manifestó que concurrieron delitos como estafa, lavado de activos y falsificación de documento público por la presentación de un certificado apócrifo de la Comisión Nacional de Valores, y que al desestimar la causa se estaba violando la tutela judicial efectiva y que se manifestó una pérdida de objetividad por parte del juez. (LEG 358049)

A partir de esta revocatoria, quedó sin efecto la desestimación del caso, por cual la fiscalía deberá avanzar con la investigación.