Inversión en Cutral Co: construyen una nueva estación de servicios

La inversión, según pudo establecer este medio, es de empresarios de General Roca, Río Negro, con amplia experiencia en el rubro.

Desde hace unas semanas se construye, al lado del predio de la bodega Cutral Co sobre la ruta 22, una nueva estación de servicios, para expendio de combustibles, gas natural comprimido y carga para autos electrónicos.

La inversión, según pudo establecer este medio, es de empresarios de General Roca, Río Negro, con amplia experiencia en el rubro.

En un recorrido por el lugar se advierte que sería de la cadena Voy, con presencia en diferentes puntos del país, pero hay negociaciones para otra cadena también. En principio sería bajo bandera de Voy.

La inversión prevista es importante ya que se pretende captar el tránsito de la zona hacia Zapala y desde allí a todo el norte neuquino y la zona cordillerana. La novedad es que también tendrían carga de autos electrónicos o híbridos, que ya son la norma para muchos automóviles importados y nacionales de gama alta y media.