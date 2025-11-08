Estudiantes de la EPET 10 viajaron al Desafío Eco de YPF

La EPET 10 se suma a los siete equipos de escuelas técnicas de Neuquén que viajaron a Entre Ríos para competir en la carrera

Los estudiantes de la EPET N° 10 se preparan para el gran desafío. Este sábado 8 de noviembre se lleva a cabo en Concepción del Uruguay la competencia nacional “Desafío ECO YPF”, donde la escuela técnica representará a Neuquén con su innovador proyecto de vehículo eléctrico.

La EPET 10 se suma a los siete equipos de escuelas técnicas de Neuquén que viajaron a Entre Ríos para competir en la carrera, que se desarrollará durante los días 8 y 9 de noviembre.

El Proyecto “Synapse” y la Causa de la Sustentabilidad

Impulsado por la Fundación YPF, el Desafío ECO YPF es una competencia a nivel nacional que convoca a estudiantes de escuelas técnicas de toda Argentina para que diseñen y construyan vehículos eléctricos.

Los alumnos y alumnas de la especialización Mecánica de la EPET N° 10, por iniciativa del Departamento de Mecánica, trabajan arduamente en la elaboración de una propuesta ambiciosa: el ensamblado completo de un auto de carreras eléctrico. El proyecto, denominado Synapse, busca poner a prueba la integración de diversas áreas del conocimiento, como mecánica, electrónica, electricidad, informática y gestión de proyectos.

La iniciativa del Desafío ECO YPF busca fomentar la sustentabilidad, el aprendizaje multidisciplinario y el trabajo en equipo, al mismo tiempo que promueve la formación de los jóvenes en tecnologías aplicadas a sistemas de transporte alternativos.

La preparación de la EPET 10 ha contado con un importante respaldo local. El intendente municipal de Huincul, Claudio Larraza, se reunió con el grupo de estudiantes el 29 de agosto de 2025.

Durante el encuentro, el intendente Larraza se interiorizó de la propuesta y felicitó a estudiantes y docentes por el compromiso y la dedicación que han demostrado. Además, formalizó la donación de elementos cruciales requeridos por los estudiantes para la construcción del chasis y la carrocería del vehículo.

Los materiales entregados incluyeron cinco caños tubulares de 3/4 pulgadas y un Kit de fibra de vidrio, resina y mantos de fibra de vidrio.

Todo está listo ahora para que los jóvenes pongan a prueba su diseño y destreza en la pista de Concepción del Uruguay, en esta destacada competencia nacional.