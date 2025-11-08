Cutral Co se suma a Vaca Muerta: Rioseco pidió tomarlo con tranquilidad

El jefe comunal subrayó que la alianza con la estatal árabe, una "empresa número uno del mundo", es bienvenida

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, manifestó su optimismo tras el anuncio del preacuerdo entre YPF, la italiana ENI y XRG, la filial de inversiones energéticas del grupo ADNOC de Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo busca explotar tres áreas gasíferas y petroleras cruciales de Vaca Muerta, ubicadas estratégicamente muy cerca de Cutral Co y Plaza Huincul.

Rioseco calificó la sociedad como un avance significativo, destacando que “mientras Vaca Muerta tenga posibilidades de expandirse al mundo es muy interesante”. El mega proyecto, centrado en la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), requiere una inversión colosal, estimada entre USD 25.000 y US$30.000 millones para infraestructura, más USD 15.000 millones para perforación y expansión de la producción.Resurgir de la Comarca Petrolera

Las áreas definidas para asegurar el suministro de gas al proyecto son Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas. Estos bloques, que se ubican en el extremo suroeste de Vaca Muerta, permitirán un desarrollo “en hub (unificando gasoductos y oleoductos para las tres áreas a la vez)”, generando eficiencia y sinergia.

El jefe comunal subrayó que la alianza con la estatal árabe, una “empresa número uno del mundo”, es bienvenida. El acuerdo no solo incluye la explotación de los bloques, sino también la infraestructura portuaria necesaria para la exportación del gas licuado.

Se espera que este desarrollo represente la “primera oportunidad cierta de crecimiento económico dentro de Vaca Muerta” para Cutral Co y Plaza Huincul, y posicione nuevamente a la Comarca Petrolera como el “epicentro de una inversión energética”.

Consultado sobre cómo deben prepararse las ciudades para este flujo de inversión, Rioseco instó a la mesura. “Con tranquilidad. Yo creo que siempre hay que tomarlo con tranquilidad porque bueno, la sobreexpectativa no es buena y la poca expectativa tampoco”.

El intendente hizo hincapié en que la clave para la participación local radica en la educación y la formación técnica.

“Lo que tiene que hacer [el vecino común] es capacitarse,” afirmó Rioseco.

Explicó que la administración está enfocada en vincularse con la energía limpia, impulsando el parque solar de 28 a 30 megas, mientras se trabaja simultáneamente para ofrecer carreras universitarias y técnicas. La meta es preparar a los jóvenes en áreas de energía, tanto “limpia” como en petróleo y gas, ya que esta es la “fuente de recursos” y la posibilidad de que obtengan trabajo.

Respecto a la generación de empleo, el intendente corrigió la percepción de que la tecnología disminuye la mano de obra. Señaló que la tecnología requerida por los yacimientos no convencionales, que exige mayor presión y más equipamiento, ha incrementado el personal. Mientras que un pozo convencional usaba 40 personas, un pozo no convencional que queda funcionando requiere que pasen no menos de 200 personas, entre técnicos e ingenieros. Este megaproyecto se estima que generará 50.000 empleos directos e indirectos a nivel regional.

El acuerdo aún está pendiente de la adquisición del 100% de los activos a Pluspetrol y la obtención de las concesiones de explotación no convencional por parte del gobierno neuquino. YPF pretende que estos puntos queden resueltos entre noviembre y diciembre.