Atención Plaza Huincul: habrá corte de energía este domingo

Desde la cooperativa de servicio eléctrico, Copelco, se informó que este domingo por la mañana habrá un corte de energía que afectará a tres barrios.
Será este domingo 9 de noviembre, de 8 a 12 h y afectará estos sectores:
- Parque Industrial Av. Córdoba desde rotonda acceso a Destilería hasta Av. Mariano Moreno
- B° Soufal en su totalidad.
- B Suyai en su totalidad.
- Bº Marcelo Berbel en su totalidad.
El corte se debe a tareas de poda y mantenimiento de líneas de media tensión. Se le pide a los usuarios considerar este corte programado a la hora de organizar su vida cotidiana.