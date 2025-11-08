Atención Plaza Huincul: habrá corte de energía este domingo

Se extenderá desde las 8 a las 12 y afectará a la zona céntrica de la ciudad

Desde la cooperativa de servicio eléctrico, Copelco, se informó que este domingo por la mañana habrá un corte de energía que afectará a tres barrios.

Será este domingo 9 de noviembre, de 8 a 12 h y afectará estos sectores:

Parque Industrial Av. Córdoba desde rotonda acceso a Destilería hasta Av. Mariano Moreno

B° Soufal en su totalidad.

B Suyai en su totalidad.

Bº Marcelo Berbel en su totalidad.

El corte se debe a tareas de poda y mantenimiento de líneas de media tensión. Se le pide a los usuarios considerar este corte programado a la hora de organizar su vida cotidiana.