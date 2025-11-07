Trasladarán al lunes el asueto por el día del empleado municipal en Plaza Huincul

Desde el municipio de Plaza Huincul se informó que se trasladará al lunes 10 de noviembre el asueto para celebrar el día del empleado municipal.
Cada 8 de noviembre se celebra en el país el día del empleado municipal. En función de esta fecha, el municipio dispuso a través del decreto N° 1919 de este año el asueto administrativo para el personal que se desempeña bajo la órbita municipal.
Se aclaró que aquellos agentes que deban cumplir guardias activas y o pasivas, no estarán comprendidos por el asueto por lo que se asegurará el funcionamiento de los servicios esenciales en la ciudad.