Qué dice el pronóstico para este viernes después de la tormenta en Cutral Co y Huincul

Las ráfagas llegarán a los 39 kilómetros en la hora.

La caída de la fuerte tormenta con la presencia de granizo durante la tarde del jueves, marca un alerta para este viernes.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima será de 12°.

El cielo estará parcialmente nublado durante el día y hacia la noche estará inestable.

En cuanto al viento se presentará del sudeste a 39 kilómetros con ráfagas del mismo sector a lo largo del día. Para la noche rotará al este a 25 kilómetros con ráfagas de 29.

Para el sábado continuará la inestabilidad, según se indicó.