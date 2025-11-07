Qué dice el pronóstico para este viernes después de la tormenta en Cutral Co y Huincul

La caída de la fuerte tormenta con la presencia de granizo durante la tarde del jueves, marca un alerta para este viernes.
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima será de 12°.
El cielo estará parcialmente nublado durante el día y hacia la noche estará inestable.
En cuanto al viento se presentará del sudeste a 39 kilómetros con ráfagas del mismo sector a lo largo del día. Para la noche rotará al este a 25 kilómetros con ráfagas de 29.
Para el sábado continuará la inestabilidad, según se indicó.