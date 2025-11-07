Posta Americana abierta a la comunidad en Cutral Co

Se realizará el sábado en el natatorio

La ciudad de Cutral Co llevará a cabo la actividad deportiva denominada Posta Americana. El evento, descrito como una jornada deportiva y recreativa, se realizará el sábado 8 de noviembre.

La convocatoria, que está abierta a toda la comunidad, iniciará a las 14 horas. El lugar de encuentro es la pileta semiolímpica del Natatorio Municipal.

La participación en el evento no implica un gasto para los asistentes, ya que la inscripción no tiene costo.

Los organizadores han establecido diferentes categorías para organizar a los participantes. Estas divisiones incluyen:

Participativa adultos

Familiar

Infantojuvenil

Competitiva adultos

Para sumarse a la Posta Americana, los interesados deben realizar la inscripción de forma digital. Se puede completar el formulario en línea a través del siguiente enlace o escaneando un código QR: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdHxlAP2P…/viewform….

Quienes requieran obtener más información sobre la actividad pueden comunicarse al número 299 6846902.