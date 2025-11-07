Noche de artes marciales mixtas en el gimnasio municipal de Cutral Co

Mañana 8 de noviembre con grande peleas

La ciudad de Cutral Co se prepara para vibrar con una intensa noche de artes marciales mixtas, el sábado 8 de noviembre en el Gimnasio Municipal Gral. Enrique Mosconi se convertirá en el epicentro de la acción con el 32° Evento Internacional de Kickboxing y MMA.

Los aficionados a los deportes de combate tienen una cita imperdible, pues el evento coronará a un campeón regional: el plato fuerte de la noche será la disputa del Título Sudamericano de Kickboxing.

El imponente recinto del Gimnasio Municipal, ubicado en Saez y San Juan, abrirá sus puertas para que los combates den inicio a las 20:30 horas.

Este evento a puro combate es organizado por la Asociación Civil Patagónica de Deportes de Combate, junto con WCCS Gustavo “Chino” Leiva.

Para garantizar la seriedad y el cumplimiento de las normativas, la fiscalización de la jornada estará a cargo del World Council Combat Sports Argentina – Equipo Brest. Además, el evento cuenta con el respaldo oficial de la Municipalidad de Cutral Co, que actúa como auspiciante.

Los interesados en presenciar la acción de cerca tienen varias opciones para asegurar su lugar:

Ubicación Precio Anticipado Precio en Puerta Tribuna $10.000 $13.000 Ring Side $12.000 $15.000

Las entradas anticipadas están disponibles para su compra en Contrato Resto Bar.