Escuelas afectadas por la tormenta suspendieron las actividades en Cutral Co y Huincul

La EPET N° 1, el IFD N° 1 y la N° 102 fueron algunas de las afectadas.

Después de la intensa tormenta con granizo incluido que se descargó en la comarca petrolera, las escuelas afectadas por las filtraciones suspendieron las clases. Tal es el caso de la Epet N° 1, la primaria N° 102 y el Departamento de Aplicación del IFD N° 1 de Cutral Co. En Plaza Huincul, la N° 22 y la N° 123.

Desde el Distrito Educativo II, su titular Sergio Iril explicó a este medio que ayer estuvieron en la EPET N° 1 durante la tarde. “La salida de una canaleta central que va por el medio del techo estaba llena de hielo y obstruyó la salida. Se llenó de agua y colapsó. El salón que se llenó de agua está arriba de la biblioteca por eso filtró”, explicó Iril.

En la parte nueva del edificio hubo pérdidas también, aclaró el funcionario.

Por otra parte, en las escuelas donde se registraron pérdidas de agua y pasaban cerca de sistemas eléctricos se optó por suspender las clases por precaución. “Cada una de las escuelas tiene un servicio de mantenimiento que se está haciendo cargo de controlar e ir avanzando en cada edificio escolar”, subrayó.

En las otras, no. La mayoría tiene funcionamiento normal. Aunque el funcionario seguía el recorrido por los establecimientos.