La tarifaria 2026 pasó a comisión en el Deliberante de Cutral Co

Se indica el incremento en las tasas que rondará el 17,4%. Fue por mayoría.

En la sesión extraordinaria de Cutral Co pasó a comisión la tarifaria 2026 que dispone el incremento en la Unidad Tributaria de 17,4 %, aproximadamente. En la actualidad el importe es de $2.350 pasará a $ 2.760 por la aplicación del IPC.

Esto es para el primer semestre del 2026 porque se rige por lo que arrojó el acumulado del primer semestre del 2025.

Entre las tasas figura además la producción y distribución de agua potable por mes y por unidad familiar se aplicará a 7 UT.

Los concejales que integran el bloque del oficialismo aprobaron el orden del día de la sesión extraordinaria y el pase a comisión de Hacienda para su tratamiento. Sin embargo, el concejal Omar Pérez rechazó tanto el orden del día como el pase a comisión por considerar que la convocatoria se hizo sin la antelación suficiente.