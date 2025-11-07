Derivaron al hospital a una persona después de un choque en Cutral Co

Después de un incidente vial, una mujer debió ser trasladada hasta el hospital de Complejidad Media para su atención.
El choque se registró la noche del jueves en Sáenz Peña y Mosconi de Cutral Co, entre conductores de una camioneta marca Chevrolet y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, la motociclista fue derivada en ambulancia hasta el hospital de Complejidad Media para evaluar su estado.
Hasta el sitio acudió para tomar intervención el personal de la División Tránsito de Plaza Huincul. También lo hizo una dotación de bomberos voluntarios de Cutral Co.