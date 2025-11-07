Cutral Co: Finalizó el Programa “Tu Voz, Tus Derechos” 2025

Con presencia del intendente Ramón Rioseco

Este viernes se llevó a cabo el último encuentro del programa “Tu Voz, Tus Derechos” 2025 en el Salón Arnoldo Janssen.

Esta iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Cutral Co y el Concejo Deliberante. El objetivo del programa es fomentar la participación juvenil y el ejercicio ciudadano. Busca lograr esto mediante la escucha activa y la construcción colectiva.

En esta jornada de cierre, la temática central abordada fue “Salud Mental y Vínculos”. Los especialistas del Espacio Colibrí estuvieron a cargo de desarrollar el tema.

Entre los participantes del evento estuvieron el Intendente Ramón Rioseco y el Presidente del Concejo Deliberante Jesús San Martín. También participaron los talleristas de Espacio Colibrí: Juan José Alberdi, quien es autoterapeuta y cofundador del espacio, y la Licenciada y Profesora en Psicología Felicitas Rodríguez Cáceres.

El intendente Ramón Rioseco se refirió al propósito del encuentro. Expresó que es un espacio destinado a tratar temas del ser humano, los vínculos, y la problemática del grooming, la cual genera dificultades en los colegios. Rioseco enfatizó la necesidad de que la comunidad actúe colectivamente para salir adelante. Añadió que es crucial revincularse y reconocer que se es parte de un barrio y de una ciudad.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, destacó la importancia de que estos encuentros tengan continuidad. San Martín indicó que su función, junto con el Intendente, es acompañar estos procesos. Subrayó que este programa específico funciona como un espacio para entregar identidad y voz a los adolescentes. Finalmente, agradeció a los profesores que ofrecieron su apoyo durante el desarrollo completo del programa.