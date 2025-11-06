Tercer puesto para la peña de Boca cutralquense, en el torneo organizado en Viedma

Llegó hasta las semifinales pero por la gran carga de partidos y fatiga no accedió a la final

La Peña de Cutral Co y Plaza Huincul participó de un torneo organizado por Boca en Viedma y terminó en el tercer puesto.

La Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul, participó de un torneo nacional de fútbol en la ciudad de Viedma. La competencia fue organizada por el Departamento Interior y Exterior de Boca y otorgó una plaza para jugar en Casa Amarilla (Buenos Aires).

El fin de semana la Peña de comarca petrolera participó ante sus pares de la Patagonia en Viedma y realizó un gran torneo. Llegó hasta las semifinales pero por la gran carga de partidos y fatiga no accedió a la final, pero logró un preciado tercer puesto por penales.

El campeón que jugará ante las mejores peñas del país fue Bariloche, que podrá pisar el césped de Casa Amarilla después de ganarle a Bahía Blanca.

Por el lado de la Peña de Cutral Co y Plaza se valoró el tercer puesto ya que se asistió con la cantidad justa de jugadores y fue la primera experiencia en esta competición.

El local Viedma recibió de gran manera a los pares de toda la Patagonia y cerró el evento con una cena en la que no faltó el color y la algarabía distintiva de los hinchas de Boca.