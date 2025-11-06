Recuperan en pocas horas un vehículo sustraído en Cutral Co

En un rápido operativo policial, personal del Comando Radioeléctrico de Cutral Co, con la colaboración de las Comisarías 14ª y 15ª, logró recuperar un vehículo que había sido denunciado como sustraído en horas de la mañana de este jueves en el barrio Centro.

El hecho se conoció poco después de las 10, cuando una vecina alertó a las autoridades sobre la desaparición de su automóvil, el cual se encontraba estacionado frente a su domicilio. De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda y se irradiaron las características del rodado a todas las unidades en servicio.

Antes del mediodía una patrulla de motoristas halló el vehículo abandonado sobre calle Alem, con las llaves colocadas y sin signos de violencia. En el lugar intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y verificó que el automóvil no presentaba daños ni faltantes.

Tras las diligencias de rigor, el rodado fue restituido a su propietaria, quien lo recibió en perfecto estado. Desde la fuerza destacaron la eficacia del operativo y el trabajo coordinado entre las distintas dependencias para resolver el hecho en cuestión de horas.