Qué dice el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

En este jueves, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- el pronóstico indica posibilidad de tormentas.
La temperatura mínima será de 8° Centígrados y la máxima de 24°. El viento será del sudoeste a 17 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros en el día. Para la noche se mantendrá del día sector, a 39 kilómetros con ráfagas de 49 kilómetros.
Habrá posibles tormentas a lo largo del día y para la noche estará mayormente despejado.
Para el viernes la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 22°.