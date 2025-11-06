Qué dice el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas del sudoeste estarán a 49 kilómetros.

En este jueves, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- el pronóstico indica posibilidad de tormentas.

La temperatura mínima será de 8° Centígrados y la máxima de 24°. El viento será del sudoeste a 17 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros en el día. Para la noche se mantendrá del día sector, a 39 kilómetros con ráfagas de 49 kilómetros.

Habrá posibles tormentas a lo largo del día y para la noche estará mayormente despejado.

Para el viernes la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 22°.