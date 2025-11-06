Plaza Huincul será sede del Pre Laborde Neuquén

Reúne a bailarines, músicos y artistas folklóricos de toda la provincia en su camino hacia el Festival Nacional del Malambo de Laborde 2026.

Este sábado 8 de noviembre, a partir de las 11 horas, el Club Plaza Huincul será escenario de una nueva edición del Pre Laborde Neuquén, el certamen que reúne a bailarines, músicos y artistas folklóricos de toda la provincia en su camino hacia el Festival Nacional del Malambo de Laborde 2026.

El evento contará con la destacada presencia de Máximo Ramírez, actual Campeón Nacional de Malambo 2025, quien será invitado especial de la noche. Su participación brindará un atractivo adicional para los amantes del malambo y la danza tradicional argentina.

El Pre Laborde constituye una instancia clasificatoria en la que competidores de diferentes categorías —solistas, conjuntos de danza, malambo y música— buscan representar a Neuquén en el prestigioso festival cordobés. Además de ser una competencia, la jornada se presenta como una verdadera celebración cultural que promueve el talento regional y la difusión del arte folklórico.

Organizado con el acompañamiento de instituciones locales y referentes culturales de la comarca, el encuentro promete una velada de gran nivel artístico y de fuerte identidad tradicionalista.

La invitación está abierta a toda la comunidad. Las puertas del club se abrirán desde las 20:00 horas, con entrada general accesible y servicio de bufet.