Plaza Huincul: E.P.A. 12 abre las preinscripciones para el ciclo 2026 del nivel primario

Se realizarán del 10 al 14 de noviembre

La Escuela para Adultos (E.P.A.) N° 12 de Plaza Huincul anunció la apertura del período de preinscripciones para el ciclo lectivo 2026, destinado a personas que no hayan completado sus estudios primarios y deseen retomarlos.

Las preinscripciones se realizarán del 10 al 14 de noviembre, en el horario de 18:30 a 21:30 horas, en la sede ubicada en Avenida San Martín 593. Desde la institución destacaron que esta es una oportunidad para quienes buscan finalizar la educación primaria y continuar con nuevos proyectos personales o laborales.

Para completar el trámite de preinscripción, las y los interesados deberán presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del Acta de Nacimiento.

La E.P.A. N° 12 forma parte del sistema de educación de jóvenes y adultos, orientado a brindar una segunda oportunidad educativa a quienes, por distintos motivos, no pudieron culminar su escolaridad obligatoria.