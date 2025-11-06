La policía esclareció un hecho de robo e incendio en Añelo

Se realizaron allanamientos en un domicilio de la ciudad, donde fueron demoradas dos personas.

Personal de la Oficina de Investigaciones de Añelo logró importantes avances en el marco de una causa judicial que se inició tras el incendio y robo de un carro gastronómico ocurrido días atrás en el barrio Vialidad.

De acuerdo con la información oficial, el trabajo de los investigadores incluyó el análisis detallado de cámaras de seguridad y otras tareas de inteligencia, lo que permitió identificar a los presuntos responsables del hecho.

Durante la jornada de este jueves se realizaron allanamientos en un domicilio de la ciudad, donde fueron demoradas dos personas. En el operativo se secuestraron diversos elementos vinculados a la investigación, entre ellos armas blancas y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ilícito.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, mientras que los demorados permanecen a disposición de la justicia.