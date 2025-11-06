Invitan a taller de tejido de adornos navideños en el barrio Suyai, de Plaza Huincul

En el marco de las actividades previas a las fiestas de fin de año, se encuentra abierta la inscripción para el Taller de Tejido de Adornos Navideños, a cargo de la profesora Adriana Vega. La propuesta se desarrollará en la sede del barrio Suyai de Plaza Huincul, los días lunes, martes y miércoles de 9 a 11 horas.
El taller invita a las vecinas y vecinos a participar de un espacio creativo donde podrán aprender distintas técnicas de tejido aplicadas a la elaboración de decoraciones navideñas, como guirnaldas, adornos para el árbol y detalles artesanales para el hogar.
Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 299-5126205 para obtener más información o inscribirse.