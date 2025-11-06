Huincul: el exdirector de Tránsito seguirá en el municipio

Desde la Secretaría de Seguridad del municipio de Plaza Huincul se informó que Hernán Oses no fue desplazado sino que renunció a su cargo para finalizar el conflicto que se había generado con ATE pero seguirá como colaborador directo del secretario Ramón Lecaro.

Lecaro agradeció públicamente toda la labor realizada por Hernán Oses en la dirección de Tránsito y aseguró “ha realizado un trabajo altamente satisfactorio, es una persona responsable, leal, operativo, con mucha iniciativa y un profesional de su trabajo”.

También resaltó que desde el Ejecutivo no se tomó la decisión de desplazarlo porque se consideró que no había razones suficientes para el reclamo. Pero que Oses tomó la decisión en forma personal. Se designó en su lugar a Oscar Nicolás Hernández, empleado municipal con 15 años de antigüedad que se desempeñaba en tareas administrativas relacionadas con el otorgamiento de licencias de conducir.

“A Oses se le aceptó la renuncia, y va a trabajar en la secretaría de Seguridad de manera directa, también en temas de tránsito. De esta manera hemos resuelto este problema, le hacemos llegar el agradecimiento del Ejecutivo y del gabinete para con la persona de Oses por el excelente desempeño y ahora seguimos trabajando con su nuevo director, con la responsabilidad de distintas actividades de este fin de semana”, dijo Lecaro a este medio.