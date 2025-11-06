Hoy no atienden los bancos en todo el país por el día del empleado

Las entidades bancarias no tienen sus puertas abiertas al público.

Este jueves 6 de noviembre es el día del bancario. Por tal motivo, las sucursales de las entidades bancarias de todo el país se encuentran cerradas.

Esta fecha es reconocida como feriado para trabajadores y trabajadoras del sector y eso implica la suspensión de la atención presencial al público de manera presencial en las sucursales.

Aunque no se detiene por completo la actividad financiera porque se mantienen operativos diversos canales alternativos para la gestión de sus finanzas.

La fecha está estipulada según el artículo 50° del convenio colectivo, que estipula que el 6 de noviembre debe regir bajo las mismas normas establecidas para los feriados nacionales. La fecha conmemora la constitución de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, ocurrida en 1924.

Por esta razón, no habrá personal bancario disponible para consultas o trámites presenciales; tampoco se podrá hacer ninguna gestión que demande la interacción con un empleado en la sucursal.

Las transacciones y operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se liquidarán y procesarán el siguiente día hábil.

En cambio, toda la operatoria financiera digital se mantiene plenamente activa para los usuarios. A continuación: Operatoria online: a través de las aplicaciones móviles de los bancos y el homebanking, los usuarios pueden realizar pagos, transferencias y otras gestiones habituales desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Los cajeros automáticos funcionan con normalidad para extracciones de efectivo, depósitos y otras operaciones básicas en todas las redes.

Extracciones en locales no bancarios donde los ciudadanos pueden obtener efectivo en supermercados, farmacias y otros comercios que ofrezcan este servicio, operando bajo sus horarios habituales.