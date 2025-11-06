El IADEP inauguró su sede en Plaza Huincul para impulsar créditos en la región Comarca Petrolera

La sucursal funcionará en una oficina en el Centro Cultural Marité Berbel, del barrio Central.

El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) inauguró hoy su primera oficina fuera de Neuquén capital. La nueva sede, ubicada en el Centro Cultural Marité Berbel, en el barrio Central de Plaza Huincul.

En la oportunidad se le entregaron cinco créditos a productores de la zona. Esto es resultado de un “trabajo mancomunado” entre IADEP, el intendente Claudio Larraza, y el delegado regional Rubén García.

La oficina fue cedida en Plaza Huincul y estará a cargo de Claudio Méndez, quien se encargará de atender a todos los emprendedores y productores, gestionando los créditos que ofrece IADEP. La decisión de abrir la sede aquí fue estratégica para que las herramientas financieras lleguen a la gente de forma presencial y personal.

“Estamos poniendo en valor la oficina que hemos cedido al IADEP y es la primera que se descentraliza. Eso beneficia a todos los emprendedores o productores que pueda mantenerse personalizadamente. dando respuesta”, subrayó el intendente Claudio Larraza.

Entre los beneficiarios figuran un emprendimiento gastronómico, hay productivos, y uno de servicios también. “Hoy en día de IADEP tenemos más de 28 líneas de financiamiento, que van orientadas a diferentes públicos objetivos”, dijo Josefina Codermatz.

El responsable de la oficina local, Méndez, lleva aproximadamente un mes en la zona y ya se advierten los resultados de las consultas.

La directora del IADEP señaló que esta oficina resultará “súper beneficiosa para las tres localidades” que componen la región: Plaza Huincul, Cutral Co, y Sauz Bonito”, Codermatz.

Respecto a la situación económica general, la demanda de créditos aumentó significativamente, dijo la funcionaria. En lo que va del año, IADEP desembolsó una cifra cercana a los 6.000 millones de pesos.

Esta alta demanda es atendida mediante líneas diseñadas específicamente para abastecer necesidades de distintos públicos. La entidad planifica y ejecuta sus líneas de crédito con una “visión estratégica” que considera las actividades productivas en toda la provincia de Neuquén.

Se señaló que cualquier vecino o vecina que tenga alguna inquietud sobre cómo acceder a estas líneas a acercarse directamente a la oficina en Plaza Huincul para recibir asesoramiento desde cero.

Además, se ha puesto a disposición el portal provincial de financiamiento, donde se pueden consultar los requisitos, condiciones del crédito y puntos de contacto para iniciar gestiones: www.neuquen.gob.ar/financiamiento.