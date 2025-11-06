Comenzó la instalación de portones en los callejones del barrio 25 de Mayo de Huincul

Continúan las gestiones ante el municipio para avanzar con nuevas mejoras en el sector

Después de un extenso proceso de gestiones y reiterados pedidos por parte de los vecinos, se concretó la instalación de portones reja en los callejones del barrio 25 de Mayo de Plaza Huincul. Las nuevas estructuras fueron colocadas en los pasajes ubicados sobre las calles Julio Argentino Roca, Copahue y Cerro Colorado, con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en la zona.

La medida forma parte de un reclamo sostenido que los vecinos venían realizando desde hace tiempo, buscando limitar el tránsito indebido y prevenir hechos de vandalismo en los espacios internos del barrio. Finalmente, y tras las gestiones ante el área municipal correspondiente, se logró la instalación de los portones.

Desde la comisión barrial informaron que tanto el Corralón Municipal, la secretaría de Servicios Públicos como la sede barrial cuentan con las llaves, de modo que todos los vecinos puedan acceder cuando lo necesiten.

Además, se destacó que continúan las gestiones ante el municipio para avanzar con nuevas mejoras en el sector, especialmente en lo referido al mantenimiento e iluminación de los callejones, con el propósito de fortalecer la seguridad y la convivencia comunitaria.