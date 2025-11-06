Añelo: en medio de la tormenta trabajadores registran un llamativo fenómeno

Las imágenes que registraron el fenómeno se viralizaron rápidamente

Una vez que terminó la tormenta que incluyó la caída de granizo en la comarca petrolera y en localidades aledañas, empezaron a circular los videos e imágenes que registraban un llamativo fenómeno en los yacimientos cercanos a Añelo y a Rincón de los Sauces.

Uno de los mensajes daban cuenta que en el cargadero de BDC se registró una “especie de remolino” que levantó el trailer de los camioneros y voló un tanque de agua. Se detalló otro grupo de trabajadores se mantuvo a resguardo en el interior de otro trailer, por lo que no hubo personas lesionadas.

Sin embargo, puso de relieve la importancia de tomar decisiones sobre el trabajo cuando “el clima no nos permita” hacerlo. “Tengan conciencia y paren si es necesario ante estas situaciones”, concluyó el mensaje, a travé de WhatsApp. Se geolocalizó el lugar como Bajo del Choique en inmediaciones a Rincón de los Suaces.

La imagen que se observa es una definida columna que se prolonga a lo largo de un sector, en el medio de las nubes.