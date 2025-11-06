Paso importante para que se concrete el Centro Oncológico en la comarca petrolera

Los convenios contemplan la construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la EPET N°1 y el Centro Integral de Oncología del hospital zonal.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves la firma de dos acuerdos claves junto a los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul, Ramón Rioseco y Claudio Larraza, para la ejecución de obras que fortalecerán la infraestructura educativa y sanitaria de la comarca petrolera.

Se firmó el convenio para la creación del Centro Integral de Oncología del hospital zonal, cuyo proyecto ejecutivo fue desarrollado por la provincia y será financiado y ejecutado por los municipios. La nueva infraestructura contará con 318 metros cuadrados y un diseño orientado a brindar atención integral y espacios confortables para los pacientes.

El intendente Larraza celebró el trabajo conjunto entre provincia y municipios: “Es otro esfuerzo tripartito más que se hace para el bien común de la comarca, especialmente para garantizar que la salud esté presente”. Por su parte, Rioseco remarcó que el centro oncológico “es una obra muy reclamada por los vecinos y fruto de años de lucha comunitaria”.

El gobernador dijo “creemos que jerarquizar el servicio oncológico en Cutral Co y Plaza Huincul, sumando un área de cuidados paliativos, contribuirá a un mejor tratamiento de los pacientes de toda la comarca”. Figueroa recordó que se están finalizando los centros oncológicos de Zapala y proyectando el de Chos Malal.

Del acto participaron también el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la ministra de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Salud, Martín Regueiro; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, y la subsecretaria de Obras Delegadas, Tania Coletti.

Los convenios contemplan también la construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la EPET N°1.

Figueroa destacó que ambas obras representan inversiones en áreas prioritarias del Estado: “La inversión tiene que ser prioritaria en las responsabilidades indelegables que tiene el Estado. En esta oportunidad, enfocándonos en la educación, se trata de un gimnasio que tenemos altamente demandado durante más de 20 años por la comunidad de Cutral Co”, expresó.

El nuevo SUM de la EPET N°1 contará con una inversión de más de 4.200 millones de pesos y una superficie cubierta de 1.004 metros cuadrados. El proyecto incluye un campo de juego, cocina, sanitarios accesibles, sala de máquinas y depósitos, con un plazo de ejecución de 270 días. “Es una inversión muy importante para que los jóvenes tengan el espacio que hace tanto tiempo merecen”, agregó el mandatario provincial.