Alianza logró sumar un punto en Zapala por la fecha 15 del Torneo Oficial

Comenzó perdiendo y logró igualar sobre el final

Don Bosco y Alianza de Cutral Co empataron 2 a 2 en Zapala en el partido correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Oficial LIFUNE. El encuentro se disputó bajo condiciones de lluvia y frío.

El conjunto local estableció una rápida ventaja al comienzo del primer tiempo. El primer gol llegó a los 20 segundos, marcado por Lucas Lezana. El segundo tanto del Barrio fue anotado a los 5 minutos por Juan Cruz Fuentes, dejando el marcador 2 a 0.

Antes del final del primer tiempo, se registraron expulsiones en ambos equipos tras un cruce de jugadores. El árbitro mostró tarjeta roja a Juan Cruz Fuentes (Don Bosco) y a Juan Manuel Méndez (Alianza), dejando a ambos equipos con diez jugadores.

En el segundo tiempo, Alianza logró el descuento. Franco Goria marcó el 2 a 1 para el equipo de Cutral Co a los 72 minutos. Posteriormente, Goria nuevamente marcó el gol del empate 2 a 2. La entrada de Alejandro Díaz en el segundo tiempo modificó el juego de Alianza.

Este resultado afecta el objetivo de Alianza de acercarse a la punta del torneo, especialmente luego de que Independiente, el líder anterior, perdiera su partido frente a San Patricio del Chañar (2-1).

En el partido preliminar de Reserva, Alianza obtuvo una victoria por 5 a 2 frente a Don Bosco, consolidándose como líder único en esa categoría.