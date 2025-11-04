Volcó un minibús en el Parque Industrial de Añelo: no hubo heridos

El siniestro ocurrió en un camino interno de ripio

Un minibús perteneciente a la empresa Nueva Visión volcó este martes por la mañana en el Parque Industrial y Logístico Laje, ubicado en la zona del Parque Industrial de Añelo. El siniestro ocurrió en un camino interno de ripio y, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Según se informó, el vehículo circulaba por uno de los caminos de ripio dentro del parque cuando, por causas que aún se investigan, perdió estabilidad y terminó recostado sobre uno de sus laterales.

En el lugar trabajaron personal de seguridad vial y empleados de distintas empresas del área, quienes colaboraron en la señalización de la zona y en la asistencia al conductor del minibús.

El incidente se produjo en un sector de alto tránsito vehicular vinculado a la actividad petrolera y logística, por lo que las autoridades locales reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular. Recordaron además que las condiciones del terreno, sumadas al tránsito pesado característico del parque, representan factores de riesgo que requieren especial atención por parte de los conductores.