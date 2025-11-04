Volcó un auto en la Ruta 22, a pocos kilómetros de Huincul y el conductor fue hospitalizado

Lo trasladaron en ambulancia.

Esta tarde se produjo un incidente vial en la Ruta 22. Se trató del vuelco de un vehículo en el que se desplazaba una sola persona.

De acuerdo a informado desde la Central 17, que acudió al sitio, el hecho se produjo alrededor de dos kilómetros antes del parque termal La Curva, sobre la Ruta 22.

Desde el cuartel se indicó que la persona que ocupaba el rodado se desplazaba en sentido oeste – este pero como consecuecia del vuelco atravesó la cinta asfáltica y quedó en la banquina contraria con las ruedas hacia arriba.

La ambulancia se dirigió al lugar y trasladó al ocupante hasta la guardia del hospital de Complejidad Desde el cuartel partió una dotación con cinco voluntarios para colaborar con la Policía.