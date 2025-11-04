Un bebé de Rincón fue trasladado de urgencia en la nueva ambulancia del sindicato

El bebé llegó en buen estado al sanatorio San Lucas donde continúa su recuperación.

Hace pocas semanas, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén adquirió unidades de terapia móviles para el traslado de pacientes graves.

Estos vehículos están equipados para que los pacientes viajen estables más allá de la gravedad de su estado.

En la madrugada de este martes, un bebé de Rincón de los Sauces utilizó la nueva ambulancía UTIM del sindicato de Petroleros Privados.

Fue la primera vez que la ambulancia de neonatología se utilizó junto al centro de derivaciones para el traslado en emergencia de un recién nacido con requerimientos de oxígeno.

El traslado fue desde la clínica y maternidad de petroleros en Rincón hacia el sanatorio San Lucas.

El bebé llegó estable y ahora continuará su recuperación en Neuquén capital.