Se realizó en Cutral Co el 4° Encuentro de Brigadistas del Petróleo y Gas

La jornada que reúne a representantes de empresas, especialistas y cuarteles de bomberos de toda la región.

Este martes dio inicio, en el Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co, el 4° Encuentro de Brigadistas del Petróleo y Gas, una jornada que reúne a representantes de empresas, especialistas y cuarteles de bomberos de toda la región.

El evento, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) Seccional Comahue, tiene como propósito fortalecer la integración entre las compañías del sector y los cuerpos de bomberos, promover la formación de brigadistas dentro de las empresas y propiciar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y nuevas tecnologías en materia de respuesta ante emergencias.

En representación del Ejecutivo Municipal participaron el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, y el secretario de Control Urbano, Omar Marifil, quienes acompañaron la apertura de la jornada y destacaron la importancia de la capacitación permanente para la seguridad de los trabajadores y de la comunidad.

Por su parte, el gerente de la Seccional Comahue del IAPG, Raúl Vila, señaló que “este encuentro comenzó en Neuquén y hace dos años nos trasladamos a Cutral Co. Hoy participan 18 brigadas y 14 cuarteles de bomberos. Buscamos competir sanamente y mostrar las habilidades que tienen, no solo los cuarteles, sino también las brigadas contra incendio de la industria petrolera”.

Durante la jornada, las brigadas y los cuarteles participan en distintas actividades, demostraciones y competencias orientadas a evaluar sus capacidades operativas ante situaciones de emergencia, reforzando el trabajo conjunto y el compromiso con la seguridad industrial y comunitaria.